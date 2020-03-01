بعد القبض عليها.. مغنية سعودية تفجر مفاجأة صادمة

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مغنية

فيديو كليب

مفاجأة صادمة

بنت مكة

بعد حالة الجدل والغضب التي أحدثتها مغنية راب سعودية، داخل المملكة بسبب فيديو كليب لأغنيتها "أنا بنت مكة"، والتي تم القبض عليها على إثره، فجرت المغنية أصايل البيشي، مفاجأة صادمة عن التحقيق معها.

وقالت المغنية، وفقا لما نشره موقع " العربية " باللغة الإنجليزية ، قالت مغنية الراب إن التحقيق معها  يخص مخالفة إدارية ارتكبتها دون قصد وأضافت أنه تم استجوابها  بسبب عدم امتلاكها ترخيصا لتصوير فيديو لأغنيتها وأضافت: “لم أعرف أنني في حاجة إلى الترخيص، وأبلغوني بذلك في النيابة العامة.

وأكدت أن هذه هي المخالفة الوحيدة التي ارتكبتها، وهي لم تتعرض لأي عقاب آخر، على الرغم مما تم تداوله من مزاعم عن احتجازها وتوجيه اتهامات إليها،وقالت: “هناك أشخاص يؤيدونني وآخرون يعارضونني، وأحترم جميع الآراء”.

كما كشفت البيشي عن خططها الجديدة،  لكن بعد الحصول أولا على التراخيص المطلوبة ،معربة عن نيتها تصوير مزيد من الفيديوهات.


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