الشركات الخاصة تلغى رسوم إلغاء تذاكر سفر المعتمرين

وافقت شركات الطيران الخاصة العاملة في رحلات نقل المعتمرين على إلغاء الغرامات والرسوم على تذاكر العمرة الملغاة بعد القرار السعودي بتعليق رحلات العمرة.

يسري هذا الإلغاء في حالة استرداد قيمة التذاكر أو تأجيل موعدها أو تغيير وجهتها.. يأتي هذا القرار بعد أن وافقت كل من شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية السعودية أمس الأول على قرار مماثل فور صدور القرار السعودي وقررت الشركتان إلغاء كل الغرامات والرسوم على التذاكر الملغاة في حالة استرداد قيمتها.. أو تأجيل توقيتها أو تغيير خط سيرها.. ووجه مجلس إدارة الغرفة برئاسة حسام الشاعر الشكر إلى شركات الطيران لتعاونهم المستمر مع قطاع السياحة يأتي ذلك في إطار جهود غرفة شركات السياحة للمتابعة على مدار الساعة لتداعيات قرار السلطات السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتًا لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة بناء على تعليمات وزارة الصحة السعودية بسبب كورونا.

واستمرت تلك الجهود من غرفة العمليات التي تم تشكيلها من أعضاء مجلس إدارة الغرفة مع شركات الطيران عن الوصول لحلول تراعي حتمية الظرف الطارئ في إلغاء الرحلات.

من ناحية أخرى وفي إطار الاجتماعات المكثفة بغرفة شركات السياحة الأيام الماضية.. عقدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة اجتماعًا استمر عدة ساعات لبحث آخر تداعيات الموقف بالنسبة لرحلات العمرة.. وآلية استرداد مستحقات الشركات السياحية لدى شركات الطيران والفنادق والخدمات لمن يرغب من أصحاب الشركات تمهيدًا لإعادتها إلى المعتمرين.

ومن المنتظر أن يتم استكمال المناقشات في اجتماع اللجنة العليا الحج والعمرة اليوم والتي تضم في عضويتها ممثلين لوزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية.. بجانب بحث الموقف من كل الرسوم والمستحقات التي تم تحصيلها من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر.

ومن جانبه أكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن الشركات هى الأحرص على مصالح المعتمرين باعتبارهم عملائها وخير سفير ودعاية للشركات السياحية بين جموع المواطنين.. وأشار إلى حرص الشركات أيضًا على إعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب قرار السلطات السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتًا حرصًا على سلامة المعتمرين.. وأشار الشاعر إلى أن الشركات تتلقي طلبات باسترداد المستحقات وهناك طلبات أكثر من المواطنين بعدم استرداد المستحقات وتركها لحين عودة الرحلات والسفر لأداء العمرة ثقة في شركات السياحة.. وشدد الشاعر على أنه سيتم خلال ساعات تحديد آلية واضحة وسهلة لإعادة المستحقات لمن يرغب من المعتمرين مشيرًا إلى أنه لا توجد أى شكاوى من شركات السياحة في هذا الشأن.