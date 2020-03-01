» "فايلر" يعلن قائمة الأهلى المسافرة لجنوب أفريقيا

01 مارس 2020 - 02:29 م

أعلن السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، قائمة الفريق المسافرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز السبت المقبل فى "إياب" ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلاً من: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، ومحمود متولى، ورامى ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدى قفشة، وعلى معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجى، وأحمد فتحى، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هانى.

وتغادر البعثة القاهرة فى الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، لخوض المباراة يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.