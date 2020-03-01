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"صوتك نشاز" تصدم هاني شنودة

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روى هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقى، تفاصيل بداياته الفنية، قائلاً: "طول عمري لما كنت أغنى، أمي تقول لي: "متغنيش صوتك نشاز، وكنت بتصدم لما بسمع الجملة دي ولم أتوقع يومًا أن أصبح موسيقيًا".

وأضاف "شنودة" خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد: "تعلمت الموسيقى "بالمشقلب"، مضيفًا أن آخر شىء يصل له الموسيقى هى التوافق والتنافر، وأنا كنت بعمل "نشاز" لأى لحن بعزفه أو أغنية".

وتابع: "تنقلت بين الكثير من الفرق الموسيقى حتى انضمامي إلى فرقة "لبتيا شا" وكانت مشهورة بشكل كبير فى الإسكندرية، ويحضر يوميًا قرابة الــ1500 شاب للرقص على الموسيقى العالمية التى كانت تعزفها الفرقة آنذاك.


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