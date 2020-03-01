ضربة موجعة لـ"الترجى" قبل مواجهة الزمالك

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أعلن مسئولو الترجي التونسي، غياب إلياس شتى مدافع فريق عن مباراة الزمالك، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل برادس.

يأتي ذلك بعدما أجرى أشعة وفحوصات طبية صباح اليوم، وهو ما تأكد للجهاز الطبي، إصابة اللاعب بعضلة الفخذ، ما يعني غيابه رسميًا أمام الزمالك المباراة المقبلة.

ونجح الزمالك في تخطي الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في استاد القاهرة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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