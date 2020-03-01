» موسى عن إخفاء الحالات المصابة بكورونا: دي أرواح ناس

01 مارس 2020 - 12:11 م

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع إخفاء الحالات المصابة بفيروس كورونا، قائلاً: "فيروس كورونا لا يستطيع أحد التستر عليه دي أرواح ناس، أوعدكم لو في إصابات أقولكم إحنا بنتعامل بمنتهى الشفافية".



وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: "لا يمكن لدولة أن تخفي المصابين بفيروس كورونا أو أعداد المصابين بذلك المرض، موضحًا أن الشفافية تستلزم إعلان الدول عن الحالات المصابة بفيروس كورونا".



وتابع: "مصر قامت بتنفيذ إجراءات احترازية للقادمين من الخارج وتم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة دقيقة معقبا: "مصر لديها شفافية في ذلك المجال ولا تخفي عن المواطنين شيء".

