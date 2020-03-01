» أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره: "محتاج روقة بتاعت فيلم العار"

فاجأ الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بتعليق ساخر على أزمته الصحية، حيث قال: "محدش يعرف روقة بتاعت فيلم العار؟".

ونشر أحمد فلوكس أحد منشوراته على "فيس بوك"، عبر حسابه على إنستجرام: "محدش يعرف روقة بتاعت فيلم العار؟".

وأضاف أحمد فلوكس: "ألاقى زيها فين, الدكتور وصفها ليا".

وقال أحمد فلوكس عن مرضه من خلال حسابه الشخصى على "فيس بوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي تواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر أتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل وإرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعًا".