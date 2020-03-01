مجدي عبد الغني: "أنا نمبر وان"

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كشف الكابتن مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق، عن سر بكائه في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، رغم حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي في ذات اليوم.

 ونشر "عبد الغني"، مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب"؛ ليرد على الجدل المثار حول التناقض بين الموقفين، قائلاً: "علاقتي كانت جيدة جدًا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، بالإضافة إلى أنه تقلد في عهده بالعديد من الأوسمة والأنواط بل أنها وصل لوسام الجمهورية للطبقة الأولى.

 وأضاف أن المشاعر التي ظهرت على ملامحه في العزاء عفوية، ولا علاقة لها بأي نوع من المصالح، معقبًا: "الرئيس مبارك مش هيرجع يديني وزارة".

 وعن حضوره حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي، أوضح عبد الغني أنه وبعد عزاء الرئيس الأسبق ذهب لحضور حفل الزفاف لأن الكابتن مدحت شلبي أخ عزيز عليه، معقبا: "بحبه جدًا وبعزه جدًا.. إيه المشكلة؟".

وتابع: لا رقصت ولا حاجة.. قعدت ساعة مع ابني.. وخدنا بعضنا ومشينا، سعيد لاهتمام الجمهور بي، دلوقتي لو دخلت على جوجل هتلاقيني تريند.. أنا نمرة واحد.. دي شهرة".

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