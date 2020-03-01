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خبير تنمية: الثروة العقارية في مصر100 تريليون ولا يتم الاستفادة منها

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متابعات - أمينة عبد العال

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أحمد موسى

كورونا

قال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة إن مصر غنية بأصولها  العقارية فحجم الثروة العقارية في مصر حاليًا يبلغ 100 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن عدد المباني  19  مليون مبنى أكثر من 90% منها سكنية و10% من تلك المباني السكنية أنُشئ قبل عام 1960 طبقًا لتعداد 2006

وأوضح حسان أن مصر لا تستفيد من ثروتها العقار كما يجب فإجمالي الرسوم  التي يتم تحصيلها حوالي 0.5% من القيمة في حين تستفيد الولايات المتحدة الأمريكية 36% من ثروتها العقارية وتستفيد أستراليا حوالى49%.

وأوضح حسان أن غياب التسجيل العقاري يعد من أهم معوقات الاستثمار فى مصر وكذلك الاعتماد على تلك الوحدات كأصول حيث تعد الثروة العقارية لمصر غير محددة وهو ما يهدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة بصفة سنوية.

يستوجب ضرورة أن يكون هناك تشريع يعالج كل الملاحظات القائمة التي تواجه المواطنين فى الإقبال على هذه الخطوة.

وطالب حسان مجلس النواب بتشريع يلزم المواطن بالتسجيل العقاري خاصة أن هناك ما يقرب من 90% من الثروة العقارية غير مسجل وهذا يمثل إهدارًا لحق الدولة والمواطن.

 


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