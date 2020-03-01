السبت المقبل.. صناع الخير تطلق مؤتمرها السنوي تحت عنوان "نبض حياة"

01 مارس 2020 - 11:18 ص

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية السبت المقبل 7مارس مؤتمرها السنوى لهذا العام تحت عنوان "نبض حياة " بمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وعدد من الرياضيين والفنانين وبالتعاون مع شركة باير – مصر.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن مؤتمر المؤسسة السنوى لهذا العام يأتى وقد اقترب عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى مليون مواطن غير قادر قدمت لهم المؤسسة وبالمجان تماما خدمات إنسانية متنوعة وذات جودة منها مساعدة أكثر من 620الف مواطن فى عشر محافظات مختلفة فى التحقق من إصابتهم بفيروس سى عبر مبادرة "اطمن على نفسك" لمواجهة فيروس سى ودعم أكثر من 80 الف للحصول على علاج فيروس سى بالمجان عبر العلاج على نفقه الدولة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مؤتمر المؤسسة السنوى لهذا العام يأتى أيضا تتويجا لنجاحات كبيرة حققتها صناع الخير فى مواجهة العمى من خلال مبادرتها عنيك فى عنينا التى تنظمها المؤسسة تحت رعاية مجلس الوزراء ونجحت حتى الأن فى توقيع الكشف على عيون 200 الف مواطن من خلال قوافل المبادرة فى القرى الأشد احتياج بمحافظات الجمهورية المختلفة وخاصة المناطق الحدودية وإجراء ما يقارب 22520 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وظفرة وصولا إلى إجراء عمليات زرع القرنية كذلك تسليم 65 الف نظارة وأكثر من 102 الف عبوة قطرات دوائية بالمجان تماما.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير وهى تستعد لأطلاق مبادرات إنسانية جديدة خلال مؤتمرها السنوى لهذا العام تفخر بإنضمام قامات طبية كبيرة كمستشار طبى لمبادراتها الجديدة ومنهم الاستاذ الدكتور هانى الناظر المستشار الطبى لمبادرة "لمسة خير" رئيس المركز القومى للبحوث سابقا استشارى الأمراض الجلدية.

وأعلن عبدالفتاح أن المؤتمر السنوى لهذا العام سوف يتضمن الأعلان عن نجاح مبادرة "أولادنا فى عنينا" فى عمل مسح طبى شامل فى مجالات أمراض العيون والأنيميا والسكر والأمراض الجلدية والتوعية الصحية الشاملة لما يزيد عن 35 الف طالب بمدارس محافظات الفيوم والقاهرة وجنوب سيناء وسوهاج وتقديم خدمات صرف العلاج وتسليم النظارات وإجراء العمليات الجراحية لمن ثبت احتياجه من هؤلاء الطلاب لهذه الخدمات وبالمجان تماما بالتعاون مع المصرف المتحد وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والسادة محافظى المحافظات التى اجريت فيها قوافل المبادرة.

وأضاف عبدالفتاح أن المؤسسة وهى تستقبل عام جديد من انشطتها الخيرية بتنظيم مؤتمرها السنوى تحت عنوان نبض حياه تستكمل ما بداته فى مبادرتها قرى الأمل لتنمية القرى الأشد احتياج وتقديم المشروعات التنموية الصغيرة ودعم الفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج من خلال مبادرة فرحة كذلك تقديم المساعدات الإنسانية الموسمية وكان اّخرها توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين فى عدد من المحافظات