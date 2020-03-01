إعلامي عن انتشار فيروس كورونا: الإخوان السبب

01 مارس 2020 - 11:01 ص

قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان سبب انتشار معلومات خاطئة حول فيروس كورونا في مصر، لإدخال الشعب المصري في حالة من الفزع، وإثارة الفوضى.



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "إحنا بطبيعتنا شعب مبالغ، مشددًا على ضرورة عدم نشر أي معلومة بفيروس كورونا إلا بعد الرجوع إلى وزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، لعدم نشر الشائعات".

وتابع: "لا توجد مصداقية لأي معلومة تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يجب أن يثق المواطن في أي معلومات تنشر عليها".