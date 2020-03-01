محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة..هذه التفاصيل

شارك محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو له في أحد شوارع القاهرة،وهو ما تسبب في أزمة مرورية .

وظهر "رمضان" في الفيديو وسط عدد كبير من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية برفقته، وتسبب في اعاقة الحركة المرورية في أحد شوارع القاهرة بسبب الزحام حول سيارته.

ومن ناحية أخرى نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وظهر محمد رمضان مرتديا بدلة ونظارة شمسية وعلق على الصورة: "SOON "، وجاءت ابرز التعليقات كالآتي: "فنان موهوب بس احترم جمهورك أكتر من كده، راجع تصرفاتك ي محمد، ربنا يوفقك ويهديك".

يذكر أن جمهور محمد رمضان، انتقده بشدة بعد انتشار صورة له مع عدد من المعجبين "سيلفي" داخل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.