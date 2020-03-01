  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر11:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي محمد الباز

إعلامي عن انتشار فيروس كورونا: الإخوان السبب

محمد رمضان

محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة..هذه التفاصيل

جودة: هذه الأزمة لن تحل إلا بـ " الجنزوري"

جودة: هذه الأزمة لن تحل إلا بـ " الجنزوري"

تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لـ"حمايته 25 يناير"

اللواء سمير فرج: شائعات وفاة المشير طنطاوي لن تمر مرور الكرام

فندق المصابين بـ" كورونا" في الكويت

كورونا المحظوظ.. خدمة 5 نجوم للمصابين في الكويت

مبارك

الديب يكشف مفاجأة عن أموال مبارك بعد وفاته

تحرش جماعي في السعودية

تحرش جماعي بالسعودية يثير ضجة على مواقع التواصل

عادل إمام

حقيقة إصابة عادل إمام بـ كورونا

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

وزير الصحة : " كورونا جاي جاي"

الدولار

الدولار يستقر فى التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

بالفيديو..

برقصها مع تامر حسني.. روبي تشعل مواقع التواصل

الصفحة الأخيرة

تأجيل دعوى خلع الفنانة "روبي" من زوجها لـ 12 ديسمبر
تأجيل دعوى خلع الفنانة "روبي" من زوجها لـ 12 ديسمبر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بفيديو مع زينة..ريم البارودي تشعل مواقع التواصل

#

"فستان شفاف وهوت شورت"..روبي تشعل مواقع التواصل

#

مع حبيبها.. ابنة عمرو دياب تشعل مواقع التواصل

#

تامر حسني وزوجته يشعلان مواقع التواصل بهذا الفيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة روبي، وهي ترقص برفقة الفنان تامر حسني، في حفل زفاف ابنة المعلق الرياضي مدحت شلبي، والمطربة شيرين وجدي.

وظهرت روبي، في الفيديو المتداول مع الفنان تامر حسني، خلال حفل زفاف نهلة مدحت شلبي، الذي أقيم أول أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت روبي في الفيديو ترقص على نغمات أغنية "كل اللي فات" لـ تامر حسني، الذي قام بالتفاعل معها ومع الحضور على نغمات الأغنية طوال فقرات الحفل.

وأشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام.

وحرصت روبي على الرقص والغناء على أنغام أغنيتها الشهيرة "بيداري كده" التي تفاعل معها الحضور.

كما شارك الفنان تامر حسنى في إحياء الفرح الذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء.

وحرصت المطربة شيرين وجدي، على أداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الأرصاد: احذروا من الــ72 ساعة المقبلة
» برقصها مع تامر حسني.. روبي تشعل مواقع التواصل
» بسبب كورونا.. تصرف غريب من جورج وسوف في عزاء والدته
» عمرو دياب يداعب عزيز الشافعى بسبب الزمالك
» بيراميدز ضيفًا ثقيلا على "زناكو" الزامبى
» بعثة الأهلى تطير لجنوب أفريقيا استعدادًا لـ"صن داونز"
» رضا عبد العال: هذا هو النجم الحقيقي للأهلي في مباراة صن داونز
» فنانة شهيرة تنشر صورة مرعبة لوجهها: بأصوت في نص الليل من الألم
» شاهد .. تصرف صادم من محمد رمضان مع عجوز حاول تقبيل يده
» حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراة الزمالك
» إيطاليا.. ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا إلى 29

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية