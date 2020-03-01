» بسبب كورونا.. تصرف غريب من جورج وسوف في عزاء والدته

أثار الفنان جورج وسوف، ضجة واسعة، وذلك بعد تعليق لافتة على مدخل عزاء والدته الراحل يمنع فيها التقبيل والأحضان، لعدم انتشار فيروس كورونا.

ونشر الإعلامي اللبناني، نيشان، صورة للافتة التي تم وضعها على مدخل العزاء عبر حسابه الشخصي على "تويتر" والتي جاءت كالآتي: عذراً حفاظاً على الجميع يرجي عدم التقبيل، التوقيع كورونا".

ونعى وسوف، والدته الراحلة التي توفيت، الجمعة الماضية، وحرص سلطان الطرب على توديع والدته بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعه معها عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "ماما يا ماما دخلك يا ماما.. سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم.. حزنى كبير، الله يخلّى أمهات الجميع.. ".