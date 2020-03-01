كورونا المحظوظ.. خدمة 5 نجوم للمصابين في الكويت

01 مارس 2020 - 10:28 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المصابين بفيروس "كورونا" داخل فندق فخم يعتبر مكان الحجر الصحي لهم.

ويظهر مقطع الفيديو الفندق الـ5 نجوم، الذي اتسم بالفخامة والمصابين يتناولون فيه الطعام في فخامة واضحة علي جميع أرجاء المطعم.

يذكر أن المصابين يحصلون على خدمات شاملة ورعاية صحية متكاملة داخل الحجر الصحي.

جدير بالذكر أن الكويت حريصة على تطبيق المعايير الدولية في مواجهة كورونا لحماية المواطنين الكويتيين والمنطقة التي تفشي فيها الفيروس، وكانت الكويت قد أعلنت أن حالات الإصابة بالفيروس بها وصلت إلى 45 حالة.