» عمرو دياب يداعب عزيز الشافعى بسبب الزمالك

01 مارس 2020 - 10:14 ص

داعب المطرب عمرو دياب، الشاعر والملحن عزيز الشافعي، خلال الحفل الذى أقيم مساء أمس السبت بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، بسبب نادى الزمالك قائلا:"أنا مش هقولكو هو لابس أبيض ليه"، كون الملحن الكبير واحدًا من كبار مشجعي نادي الزمالك في الوسط الفني.

ونشر "الشافعي" فيديو له عبر إنستجرام فيديو له من الحفل بصحبة عمرو دياب على المسرح وهو يشاركه غناء الأغنيات التي تعاون فيها مع الهضبة فى ألبومه الجديد "سهران" وهى "زي مانتي"، "بالضحكة دى"، و"سهران" وسط تفاعل كبير من الجمهور.