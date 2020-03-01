الدولار يستقر فى التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

01 مارس 2020 - 09:24 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس استقرارًا في المعاملات الصباحية ليتساوي مع التعاملات الصباحية أمس مسجلا 15.63 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.55 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.55 للشراء وللبيع سجل 15.65 جنيه.