الغندور يهاجم الترجي: فاكرين لما فوزتوا على الأهلي بفضيحة تحكيمية؟

أحمد عادل شعبان
شن خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" - هجوما شرسا على إيهاب المباركي - الظهير الأيمن لنادي الترجي التونسي - بعد قوله إن فريقه خسر أمام الزمالك بسبب الحكم ، ومطالبته للزمالك بسؤال الأهلي عن جحيم رادس.
وقال "الغندور" : ستاد رادس مكان محترم ، وجماهير الترجي محترمة ، بعدين هو احنا برضو اللي فوزنا على الأهلي بإيد "إنرامو" الشهيرة؟
وأضاف: هل احنا مثلا اللي لما كنا بنلعب كان "الفار" يشتغل في مباراة وبعدين ميشتغلش في التانية؟.
وتابع: أنت عشان متضايق من الخسارة طالع تتكلم عن الحكم بدل ما تحاول تصحح أخطائك.
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