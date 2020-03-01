الغندور يهاجم الترجي: فاكرين لما فوزتوا على الأهلي بفضيحة تحكيمية؟

01 مارس 2020 - 08:05 ص

شن خالد الغندور - مقدم برنامج "زملكاوي" - هجوما شرسا على إيهاب المباركي - الظهير الأيمن لنادي الترجي التونسي - بعد قوله إن فريقه خسر أمام الزمالك بسبب الحكم ، ومطالبته للزمالك بسؤال الأهلي عن جحيم رادس.



وقال "الغندور" : ستاد رادس مكان محترم ، وجماهير الترجي محترمة ، بعدين هو احنا برضو اللي فوزنا على الأهلي بإيد "إنرامو" الشهيرة؟



وأضاف: هل احنا مثلا اللي لما كنا بنلعب كان "الفار" يشتغل في مباراة وبعدين ميشتغلش في التانية؟.



وتابع: أنت عشان متضايق من الخسارة طالع تتكلم عن الحكم بدل ما تحاول تصحح أخطائك.



