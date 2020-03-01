وائل جمعة: إذا أصر فايلر على هذا اللاعب يكون قد ارتكب جريمة

أحمد عادل شعبان
أشاد وائل جمعة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - بأداء الأهلي بعد تغلبه على صن داونز بهدفين مقابل لا شيء.
وقال "جمعة" في تحليله للمباراة: أليو بادجي لاعب الأهلي قدم أداءً مميزا ، ويتمتع بشخصية قوية يحتاجها الأهلي في المباريات الصعبة .
وأضاف: لقد اندفع بقوة بين المدافعين واستطاع الحصول على ضربة جزاء .. هذه هي النوعية التي يحتاجها الأهلي .
واستدرك: مشكلة مروان محسن أنه لا يملك نفس قوة بادجي وطوله الفارع ، وإذا أصر فايلر على عدم الاعتماد على بادجي أساسيا بدلا من رمضان سيكون قد ارتكب جريمة.
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