» فنانة شهيرة تنشر صورة مرعبة لوجهها: بأصوت في نص الليل من الألم

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فريدة سيف النصر

صور فريدة سيف النصر

طالبت الفنانة فريدة سيف النصر ، متابعيها بالدعاء لها ، بعدما نشرت صورة لوجهها تكشف عن تورم شديد.

وقالت الفنانة فريدة سيف النصر ، تعليقا على الصورة: ممكن تدعوا لي من قلبكم .. بجد أول مره أبكي زي الأطفال .. أنا أصلا باتحمل لكن مش قادرة .. ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مره يحصل لي حاجه غريبه في وشي وأكون باشتغل يعني مش وقته.

وأضافت: استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عامله زي الكوره الكفر عينيه مقفوله وبوءي مدلدل حتي حواجبي وارمه .. يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا .. رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمه 4 خراريج ازاي مش عارفين عملنا بانوراما كامله والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قوية واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه؟هههههههه هو نفسه بيسأل في إيه؟هو انا اللي هاعرف يادكتوووووور.

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