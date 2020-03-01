مكالمة غامضة تكشف سر مصرع "الزوجة الخائنة"

01 مارس 2020 - 07:30 ص

تمكنت أجهزة الأمن بـ6 أكتوبر من فك لغز العثور على جثة سيدة أربعينية ملقاة في أحد المناطق النائية .



وتبلغ إلى الأمن وجود سيدة مصابة بإصابات ظاهرية على جسدها ، وبمراجعة بلاغات التغيب أمكن التوصل لهويتها.



ودلت التحريات أن السيدة كانت متعددة العلاقات ، وارتبطت بشاب عمره 30 سنة ، وأنه قام بقتلها.



وبينت التحريات أن زوج المجني عليها كان يعمل سائقا لكنه تعرض لإصابة أقعدته عن العمل ، ما اضطر المجني عليها للبحث عن عمل ، لكنها سقطت في بئر ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.



والتقت السيدة بقاتلها قبل فترة وتوطدت العلاقة بينهما ، وفي يوم الحادث التقيا في منطقة نائية بسيارة القاتل ، لكنها تلقت اتصالا غريبا من شخص يقترح عليها ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي ، وهو ما أغضب المجني عليها واتهمت عشيقها بأنه وراء إعطاء رقمها لبعض الأشخاص ثم صفعته بالقلم على وجهه فاستشاط غضبها واعتدى عليها ثم كتم نفسها حتى ماتت ، وتخلص من جثتها بعد سرقة كافة متعلقاتها.

