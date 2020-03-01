بعد فرنسا وكندا .. دولة جديدة تعلن عن إصابة مواطن بـ"كوورنا" في مصر

01 مارس 2020 - 06:05 ص

أكد مركز مكافحة الأوبئة التايواني أن 4 من العاملين في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بـ"كورونا" أصيبوا بالمرض.



وأشار المركز إلى أنه اكتشف حالة خامسة مصابة بـ"كورونا" كانت في مصر و دبي ، وعادت إلى تايوان يوم 21 فبراير ، مشيرًا إلى أنها شعرت بالإعياء أثناء تواجدها بمصر .



وكانت فرنسا وكندا أعلنتا عن بعض الحالات المصابة بـ "كورونا" وعادت من مصر ، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية أنها تتواصل مع الجهات الكندية والفرنسية للوقوف على حقيقة الأمر.







