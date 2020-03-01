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مجدي عبد الغني

تعليق ناري لـ مجدي عبدالغني على بكائه في عزاء "مبارك"

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تعليق ناري لـ مجدي عبدالغني على بكائه في عزاء "مبارك"

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مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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المصريون ـ متابعات

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كشف مجدي عبدالغني? نجم نادي الأهلى ومنخب مصر السابق? سر بكائه في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي.
وقال «عبدالغني» في تصريحاته لبرنامجه «البريمو» المعروض على قناة «تن»: «بكيت بسبب تذكري للحظات سابقة، ولم تكن لها ترتيب سابق على الإطلاق».
أضاف: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على الجنازة العسكرية للرئيس السابق مبارك? والناس مركزة معايا أوي وخاصة السوشيال ميديا».

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