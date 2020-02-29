"الباز" يكشف سر شائعات انتشار "كورونا" بمصر

قال الإعلامي محمد الباز، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا يجب الحديث على خلاف ذلك، معقبًا: "في ناس مستكثرة علينا إننا معنداش فيروس كورونا".
وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن حديث وزير الصحة الفرنسي عن وجود إصابات مصابة بفيروس كورونا من مصر غير دقيق، لأن هذه الحالات تبين أنها أصيبت بهذا الفيروس بعد عودتها من القاهرة بـ15 يوما، وإذا كانت أصيبت في مصر، لاكتشفت باريس هذا الأمر في المطار.
ولفت إلى أن مصر لا يوجد بها فيروس كورونا، ولا توجد أي مبررات لكي لا يتم الإعلان على وجود إصابات بالكورونا عند حدوث ذلك، معقبًا: "هنخبي ليه، ولو خبينا تبقى مصيبة، ومنظمة الصحة العالمة لن تجامل مصر".