"كورونا" يصل 57 دولة ويصيب 86 ألفا ويقتل 2900

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سجل العالم، حتى السبت، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف مصاب بفيروس "كورونا" المستجد، معظمها في الصين، حسب محصلة جمعتها وكالة "أسوشييتد برس".
وظهر الفيروس في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في 57 دولة؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:
1 - البر الرئيسي للصين: 79251 إصابة توفى منها 2835.
هونج كونج (تتبع الصين): 94 إصابة توفى منها اثنان.
2 - ماكاو: 10 إصابات.
3 - كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توفى منها 17.
4 - اليابان: 941 إصابة توفى منها 11.
5 - إيطاليا: 888 إصابة توفى منها 18.
6 - إيران: 593 إصابة توفى منها 43.
7 - سنغافورة: 98 إصابة.
8 - الولايات المتحدة: 62 إصابة.
9 - فرنسا: 57 إصابة توفى منها 2.
10 - ألمانيا: 57 إصابة.
11 - اسبانيا: 46 إصابة.
12 - الكويت: 45 إصابة.
13 - تايلاند: 42 إصابة.
14 - تايوان: 39 إصابة توفى منهم 1.
15 - البحرين: 38 إصابة.
16 - ماليزيا: 24 إصابة.
17 - إستراليا 23 إصابة.
18 - المملكة المتحدة: 20 إصابة منهم وفاة واحدة.
19 - الإمارات: 19 إصابة.
20 - فيتنام: 16 إصابة.
21 - كندا: 14 إصابة.
22 - السويد: 11 إصابة.
23 - سويسرا: 10 إصابات.
24 - العراق: 8 إصابات.
25 - النرويج: 6 إصابات.
26 - عمان: 6 إصابات.
27 - النمسا: 5 إصابات.
28 - روسيا: 5 إصابات.
29 - كرواتيا: 5 إصابات.
30 - إسرائيل: 5 إصابات.
31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة.
32 - اليونان: 3 إصابات.
33 - الهند: 3 إصابات.
34 - لبنان: 3 إصابات
35 - رومانيا: 3 إصابات
36 - باكستان: إصابتان.
37 - فنلندا: إصابتان.
38 - هولندا: إصابتان.
39 - جورجيا: إصابتان.
40 - المكسيك: إصابتان.
41 - مصر: إصابة واحدة.
42 - الجزائر: إصابة واحدة.
43 - أفغانستان: إصابة واحدة.
44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة.
45 - استونيا: إصابة واحدة.
46 - ليتوانيا: إصابة واحدة.
47 - بلجيكا: إصابة واحدة.
48 - بيلاروسيا: إصابة واحدة.
49 - نيبال: إصابة واحدة.
50 - سريلانكا: إصابة واحدة.
51 - كمبوديا: إصابة واحدة.
52 - الدنمارك: إصابة واحدة.
53 - البرازيل: إصابة واحدة.
54 - نيوزيلندا: إصابة واحدة.
55 - نيجيريا: إصابة واحدة.
56 - اذربيجان: إصابة واحدة.
57 - موناكو: إصابة واحدة. -

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