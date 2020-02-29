ارتفاع مصابي كورونا في البحرين إلى 41

29 فبراير 2020 - 10:10 م

أعلنت البحرين، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 41.



وأفاد بيان لوزارة الصحة البحرينية بأن المصابين الجدد قدموا من إيران عبر مطار المنامة.

ولفت البيان إلى أن المصابين الجدد بحالة مستقرة، ويخضعون حاليا للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وفي إطار إجراءات احترازية من "كورونا"، علقت البحرين الدراسة لمدة أسبوعين ابتداءً من الأربعاء الماضي.

كما علقت المنامة جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين.