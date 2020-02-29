  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:42 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مراقبون: ارتفاع كبير في أسعار سلع رمضان

"المستوردين" تكشف تأثير "كورونا" على سلع رمضان

المشير طنطاوي

رد فعل المشير حسين طنطاوي على شائعة وفاته

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن "كورونا"

الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"

"كورونا" يصل 57 دولة ويصيب 86 ألفا ويقتل 2900

الأرصاد تعلن طقس الغد

الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الغد

اجتماع اليوم

"كورونا" في السعودية.. بيان عاجل من السلطات

سد النهضة

إثيوبيا ترفض استكمال المفاوضات وتصدم الجميع بشأن سد النهضة

أرشيفية

الصحة العالمية تحسم الجدل حول كورونا بمصر

صورة

استقرار أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

سلمان

بالفيديو.. سعوديون يفاجئون الملك سلمان بهذا الهتاف

الاتحاد الأوروبي: لدى السودان فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم

عرب وعالم

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قرعة دور الـ 16 بالدوري الأوروبي

#

واشنطن: خطتنا للشرق الأوسط "فرصة حقيقية للسلام"

#

عريقات يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين

#

مجلس العموم يقر اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل فونتيليس، السبت، إن السودان لديه "فرصة تاريخية لتحقيق السلام الدائم".
جاء ذلك خلال لقاء عقده فونتيليس مع رئيس مجلس السيادة الحاكم بالسودان عبد الفتاح البرهان بالعاصمة الخرطوم.
وأضاف فونتيليس: "زيارتي (إلى الخرطوم) تمثل رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي سيظل يدعم بكل قوة عملية الانتقال السياسي في السودان، وبرنامج الحكومة الانتقالية بوجه خاص فيما يتعلق بتحقيق السلام والعدالة، واستعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وتابع: "أننا نرى أن السودان الديمقراطي هو ضمان للاستقرار في الإقليم".
وأوضح المسؤول الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي دعم العملية السياسية بالسودان بأكثر من 150 مليون يورو، ويؤكد استعداده لزيادة الدعم بأكثر من 100 مليون يورو، ودعم آخر في المجال الإنساني سنعلن عنه خلال زيارتي لإقليم دارفور (غربي السودان) الأحد".
ودعا فونتيليس كافة الأطراف السودانية إلى المضي قدما في المفاوضات بجوبا لإنجاز السلام.
وبدأت في السودان منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
من جانبه، أوضح وزير الدولة بالخارجية السودانية، السفير عمر قمرالدين، أن "زيارة فونتيليس تؤكد اهتمام العالم والاتحاد الأوروبي بالسودان في هذه المرحلة".
وأكد شراكة السودان والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتحقيق السلام في ليبيا وجنوب السودان وكل الإقليم.
ووصل فونتيليس إلى الخرطوم، السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. إيران تجهز مقابر جماعية لدفن ضحايا كورونا
» تعليق ناري لـ"موسى" على فوز الأهلي بدوري الأبطال
» الجزائر.. تأجيل انعقاد القمة العربية‎ بسبب كورونا
» إثيوبيا تعترض على اتفاق واشنطن بشأن "سد النهضة"
» بالفيديو.. إعلامية كويتية تنهار من البكاء وتكشف سرًا عن "مبارك"
» ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بـ«البريميرليج» أمام واتفورد
» «فايلر» غاضبًا من الصحفيين: لا تسألوني عن هذا اللاعب
» السودان يشدد على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة
» بكاء وضحك..أول تعليق لـ"مجدي عبدالغني" على الهجوم عليه
» «موسيماني»: صن داونز استحق الخسارة أمام الأهلي
» جريمة وحشية.. يحرق فتاة بعد اغتصابها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية