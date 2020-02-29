» ليفربول يتلقى الخسارة الأولى بـ«البريميرليج» أمام واتفورد

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واتفورد

صلاح

سقط فريق ليفربول أمام منافسه واتفورد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الجانبين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

جاء الهدف الأول، من كرة عرضية من عبدولاي دوكوري من جهة اليسار قابلها إسماعيلا سار بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وعزز واتفورد من تقدم فريقه بالهدف الثاني من تمريرة أمامية من تروي ديني وضعت إسماعيلا سار في إنفراد تام بمرمى أليسون من جهة اليمين فصوب كرة بلمسة مهارية رائعة مرت من أعلى أليسون وسكنت منتصف الشباك.

وأحرز  أصحاب الأرض الهدف الثالث من تمريرة من عبدولاي دوكوري من جهة اليمين وصلت إلى تروي ديني المتكركز داخل منطقة الجزاء الذي صوب كرة بلمسة رائعة مرت من أعلى أليسون ومرت إلى الشباك.

الخسارة جمدت رصيد ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، بينما أرتفع رصيد واتفورد في المركز الـ17 برصيد 27 نقطة.

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