أول وفاة بسبب "كورونا" فى أمريكا

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وفاة

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سجلت الولايات المتحدة اليوم السبت، أول وفاة بـ"كورونا"، في وقت يجتاح الفيروس القاتل عددًا من البلاد.

وأشارت وكالة "أسوشيتيد برس" نقلا عن مسؤولين حكوميين، أن الوفاة سجلت في ولاية واشنطن.

وسبق للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأعلن أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد بلغ 62.

وجاءت هذه الوفاة بعد أن حذر مسؤولو وزارة الصحة الأمريكية من أن الفيروس بدأ بالانتشار داخل البلاد من شخص لآخر دون صلة بأي رحلات أجنبية.

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، تسجيله ثلاث إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يسافروا إلى خارج البلاد.

وأشار أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعهد الطب الوقائي في الولايات المتحدة إلى أن الأمور باتت معقدة، وقال: "من الصعب للغاية تتبع المصدر الأساسي" للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.


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