استقرار أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

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الدولار

سعر الدولار

سعر الذهب

الدولار اليوم

شهد سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا مقارنة بختام تعاملات الخميس.

وسجل السعر فى البنك الأهلى المصرى 15.55 جنيه للشراء، 15.65 جنيه للبيع.

كما سجل في البنك المركزى المصرى 15.56 جنيه للشراء، 15.66 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الأمريكية فى بنك أبو ظبى الإسلامى  15.56جنيه للشراء و15.66جنيه للبيع.

و فى البنك التجارى الدولى cib بلغ السعر  15.55جنيه للشراء، و15.65جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار فى بنك قناة السويس، 15.55جنيه للشراء، 15.65جنيه للبيع .

الذهب

أما أسعار الذهب فسجلت أيضًا استقرارا ملحوظا في التعاملات بسوق الصاغة.

 وجاءت أسعار الذهب كما يلي:

عيار 18 يسجل 595 جنيها

عيار 21 يسجل 695 جنيها

عيار 24 يسجل 794 حنيها

الجنيه الذهب 5560 جنيها


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