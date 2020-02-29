» أول تعليق لـ«معلول» بعد هدفيه أمام صن داونز

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أبدى علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب التونسي، سعادته بالفوز الثمين اليوم على صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال معلول: حققنا فوزًا جيدًا في مباراة الذهاب، وننتظر حسم التأهل في مباراة العودة، خاصة أن مواجهات هذا الدور تحتاج إلى الانتظار إلى 180 دقيقة.

وأوضح لاعب الأهلي أن التسرع في الشوط الأول والرغبة في التسجيل المبكر كانا السبب في عدم تسجيل الأهداف، مؤكدًا أن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني.

وأشار إلى أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، منح اللاعبين تعليمات مهمة بين الشوطين، في مقدمتها التحلي بالهدوء والتركيز بحثًا عن إحراز الأهداف، مؤكدًا أن هدوء اللاعبين في الشوط الثاني وتركيزهم تسبب في تسجيل هدفين لحسم المباراة لصالح الفريق.

واختتم حديثه: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الثاني، ولكن سوء الحظ حال دون ذلك، مؤكدًا أن ثنائية اليوم تبقى نتيجة جيدة قبل لقاء العودة في جنوب إفريقيا يوم 7 مارس القادم.

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