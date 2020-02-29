بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يسقط أمام ويجان

29 فبراير 2020 - 08:28 م

حقق فريق ويجان فوزًا صعبًا على وست بروميتش ألبيون، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشارك كلا من سام مرسي كأساسيا مع ويجان، وكذلك أحمد حجازي التي تواجد في التشكيل الأساسي لوست بروميتش حتى الدقيقة 43 بعد أن تعرض لإصابة والتي على إثرها خرج من المباراة وشارك كايل بارتلي بدلًا منه.

وسجل سام هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، ليحقق ويجان فوزا مهما في الصراع نحو الابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وبهذا الفوز، رفع ويجان رصيده للنقطة 40 في المركز الـ19، فيما توقف رصيد وست بروميتش عند النقطة 69 في المركز الأول.