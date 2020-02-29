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الأهلي يكتفي بهدفين في شباك صن داونز بدوري الأبطال

الرياضة

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

صن داونز

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،السبت، على ملعب القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية الأهلي على معلول في الدقيقتين 56 و 68 وجاء الهدف الثاني من ضربة جزاء أحتسبها الحكم الكونغولي نادالا الذى أدار اللقاء وسط أكثر من 30 ألف مُشجع بإستاد القاهرة، وبذلك يضع الأهلي قدماً في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكن الحسم سيكون في جنوب أفريقيا يوم 7 مارس حيث تقام مباراة العودة.

الشوط الأول

في الدقائق الأولى للمباراة شن الضيوف هجمة خطرة على مرمى محمد الشناوي بانفراد صريح لكن الكرة وصلت ضعيفة في "يد" حارس الأهلي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب ومنطقة الوسط تحديداً لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الضيوف.

كرر صن داونز الخطورة على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 عندما قاد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي هجمة خطرة للضيوف وكاد ينفرد بالشناوي لكن ياسر أبراهيم تدخل في توقيت رائع وأنقذ الموقف.

هدد مروان محسن مرمى الضيوف بضربتين رأسيتين لكنهما جاءا بعيداً عن الشباك ولعب أجاي كرة جيدة لحسين الشحات المُتسلل ، ونال محمود متولي بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة مع ليوناردو لاعب صن داونز.

ضغط الأهلي بشدة على مرمى الضيو لكن الخطورة الحقيقة كانت مُنعدمة تقريباً بإستثناء في الدقيقة 40 في الكرة التي تعرض فيها قفشة للعرقلة الواضحة داخل منطقة جزاء فريق صن داونز وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم الكونغولي رفض الإستجابة لهم وأمر بإستكمال اللعب.

وحاول الأهلي تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كما ضغط بطل جنوب أفريقيا بسلاح الهجمة المرتدة لكن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تبادل الأهلي وصن داونز الهجمات مع إنطلاقة الشوط الثاني وجرّب قفشة حظّه في التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن دون جدوى كما لعب الضيوف بقوة وخطورة ونجح على معلول في تسجيل هدف التقدم للأهلي من جملة رائعة بينه وبين جونيور أجاي حيث تبادل الثنائي الكرة ليُسجل معلول الهدف الأول في الدقيقة  56، وشارك وليد سليمان بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 59 ،

وشارك بادجي بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 65 ،وأنعش هجوم بادجي هجوم الأهلي وأحست الحكم ضربة جزاء للأهلي وسجل منها على معلول الهدف الثاني للأحمر وله في الدقيقة 68 ،وواصل الأهلي سيطرته على اللقاء و لعب وليد سليمان كرة "لوب" جاءت بعيداً عن الشباك.

حاول الأهلي تسجيل هدف ثالث ونشط أداء لاعبيه وسنحت أكثر من فرصة لمحمد مجدي قفشة لكن الأخير لم يكن موفق في التسديد وخرج من الملعب في الدقيقة 80 وشارك أحمد الشيخ بدلاً منه.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوم متبادل من الفريقين وأن كانت الغلبة لصالح الأهلي وأهدر بادجي وأحمد فتحي فرصاً للأهلي لينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.


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