» جهاز المنتخب يتابع مباراة الأهلي وصن داونز

29 فبراير 2020 - 07:32 م

تواجد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري في مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الأهلي أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والتي تُقام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص الجهاز الفني على متابعة اللاعبين بعناية كبيرة تمهيدًا للاستقرار علي القائمة المرشحة للانضمام للمعسكر القادم في ظل بداية العد التنازلي لمباراتي المنتخب الرسميتين أمام توجو.

وتحدد إقامة مباراتي منتخب مصر أمام منتخب توجو، يومي 26 و 29 من شهر مارس المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتقام مباراة الجولة الثالثة في مصر، على أن تقام مباراة الجولة الرابعة في العاصمة التوجولية لومي.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في أول لقاءين أمام كينيا وجزر القمر في إطار منافسات المجموعة السابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، خلف جرز القمر المتصدر بـ 4 نقاط وكينيا الثاني بنقطتين، ويتذيل الترتيب توجو بنقطة وحيدة.