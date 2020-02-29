روبوتات جنسية تغتصب النساء

29 فبراير 2020 - 07:22 م

حذر الدكتور ديفيد ليفي، مؤلف كتاب "الحب والجنس مع الروبوتات" من أن الروبوتات يمكن أن تهاجم الأشخاص بغرض الاعتداء الجنسي عليهم.

وقال ليفي لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن الروبوتات لديها رغباتها الجنسية الخاصة، ومن المهم برمجتها حتى لا تقوم بالاعتداء جنسيًا على الآخرين، لأن "غير المبرمج منها بشكل صحيح يشكل خطرًا".

وأضاف: "عندما يشير أي روبوت جنسي متطور، بعد عقد من الزمان أو نحو ذلك، إلى شريك بشري آخر راغبًا في ممارسة الجنس معه، فما هي الحدود الأخلاقية والقانونية التي ينطوي عليها رد هذا الشريك؟".

وتابع: "الروبوتات ستزداد في المستقبل، وستكون لديها عواطف، ورغبات، وأحد هذه الرغبات هو إقامة علاقة جنسية مع النساء".

واستدرك: "قوة الغريزة الجنسية الذكورية (AI ) ستكون أحد العوامل التي تؤثر على عدد المرات التي تمارس فيها الجنس، والطرق التي تشير إلى الرغبة في الانخراط في نشاط جنسي".

وأشار إلى أن الأمر سيتطلب تعديلاً بسبب قيود سياسة الموافقة التي تمت برمجتها في "الروبوت"، لافتًا إلى أن ذلك يشمل تعليم الروبوتات كيفية الانتقال بشكل مناسب خلال السيناريوهات الجنسية، والتصرف بشكل صحيح عندما لا تكون المرأة صريحة في التعبير عن موافقتها أو رفضها.

وفيما يبدو هناك إقبال متزايد على الروبوتات الجنسية في جميع أنحاء العالم، حذر خبير الروبوتات من أن "مخاطر القرصنة كبيرة للغاية. إذا تمكن شخص ما من اختراق البنتاجون فيمكنه اختراق الروبوت".

وتابع: "يوجد الكثير من الأشخاص الخبيثين، ليس فقط الإرهابيين لكن أيضًا الذين يعتقدون أنه من الممتع جدًا لهم إغلاق المستشفى لمدة يوم أو يومين عن طريق قطع التيار الكهربائي".

وأردف: "أسوأ سيناريو هو أن المتسللين، سواء كانوا إرهابيين أو أشخاص آخرين يخلقون الفوضى ويسببون خسائر فادحة في الأرواح والألم والدمار".