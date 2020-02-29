» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وصن داونز

29 فبراير 2020 - 06:56 م

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلى وصن داونز المقامة حالياً بإستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل السلبي ويُدير المباراة الحكم الكونغولي نادالا والتي يحضرها 30 ألف مشجع.

في الدقائق الأولى للمباراة شن الضيوف هجمة خطرة على مرمى محمد الشناوي بانفراد صريح لكن الكرة وصلت ضعيفة في "يد" حارس الأهلي، وسيطر الأهلي على مجريات اللعب ومنطقة الوسط تحديداً لكن دون خطورة حقيقة على مرمى الضيوف.

كرر صن داونز الخطورة على مرمى الأهلي في الدقيقة 11 عندما قاد أحد لاعبي الفريق الجنوب أفريقي هجمة خطرة للضيوف وكاد ينفرد بالشناوي لكن ياسر أبراهيم تدخل في توقيت رائع وأنقذ الموقف.

هدد مروان محسن مرمى الضيوف بضربتين رأسيتين لكنهما جاءا بعيداً عن الشباك ولعب أجاي كرة جيدة لحسين الشحات المُتسلل ، ونال محمود متولي بطاقة صفراء في الدقيقة 21 للخشونة مع ليوناردو لاعب صن داونز.

ضغط الأهلي بشدة على مرمى الضيو لكن الخطورة الحقيقة كانت مُنعدمة تقريباً بإستثناء في الدقيقة 40 في الكرة التي تعرض فيها قفشة للعرقلة الواضحة داخل منطقة جزاء فريق صن داونز وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ضربة جزاء لكن الحكم الكونغولي رفض الإستجابة لهم وأمر بإستكمال اللعب.

وحاول الأهلي تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول كما ضغط بطل جنوب أفريقيا بسلاح الهجمة المرتدة لكن ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.