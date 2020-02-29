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الحكومة تزيل اللبس حول إدارة متحف الغردقة

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كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، مصير إدارة متحف الغردقة الجديد.

وقال "سعد" إن المتحف هو الأول من نوعه فى مصر يقام بمشاركة القطاع الخاص.

وتابع في مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القطاع الخاص هو الذي أقام المبنى وقام بتجهيزه كاملا وتتولى وزارة الآثار توفير القطع الاثرية لعرضها فى هذا المتحف.

وقال إن المستثمر الذي أقام هذا المتحف لو أراد دخول هذا المتحف سيقوم بدفع تذكرة دخول وليس له اي علاقة بالإدارة تماما.

وتابع أن هناك قطعا أثرية نادرة جدا متواجدة فى داخل متحف الغردقة الجديد، موضحا أن وزارة الآثار هي التي تدير المتحف إدارة كاملة.


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