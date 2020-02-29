» بالفيديو.. «عبد الغني» يكشف سبب بكاءه في عزاء حسني مبارك

29 فبراير 2020 - 06:17 م

حرص مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدمالسابق، على بث مقطع فيديو عبر قناته الرسمية يوضح فيه حقيقة تأثره وبكائه في عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، أمس، وسر حضوره لحفل زفاف نجله المعلق الرياضي مدحت شلبى بعدها بساعات.

وقال عبد الغني في مقطع الفيديو "الرئيس السابق كان بيحبني الله يرحمه، وأنا في فترة حكمه تقلدت ألقابا وأوسمة كتيره جدا، وعلاقتي مع أولاده في منتهي الاحترام، لأنى بعزهم جدا على المستوي الشخصي وبحبهم، وأعتقد إن أنا امبارح المشاعر فرطت مني، وخرجت عفوية، وملهاش أي نوع من أنواع المصالح".

وأضاف "لا سيادة الريس الله يرحمه هيرجع يديني وزارة ولا هيرجع يديني منصب تانى، يعني أستاذ علاء ابتسامته دي علشان يهديني، بصراحة انا افتكرت كل الأيام الحلوة الى لما لعبنا مع بعض كورة، وافتكرت الريس لما حبيت أقابله وقالهم مجدي طبعا ييجي بسرعة، وقالى انت لسه ياض يا مجدي مربي دقنك".

وتابع "وضع طبيعي جدا لعزاء لواحد انا بحبه جدا، وفي فرح بعده لواحد انا بحبه جدا وبعزه جدا، إيه المشكلة، انا ولا رقصت ولا حاجة، كل الى عملته روحت قعدت ساعة مع ابني، وخدنا بعضنا ومشينا، كابتن مدحت شلبي أخ كبير ليا"، وأختتم حديثه قائلاً "انا سعيد جدا بالاهتمام دا، يعني دلوقتي لو دخلت على جوجل هتلاقيني تريند، لو دخلت على أى حاجة هتلاقيني انا نمرة واحد، فضل من عند ربنا، مع إنى مبعملش بالكلام دا فلوس، معرفش بيتعمل منه فلوس إزاى يعني، انما اهى دى شهرة".