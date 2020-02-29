» بكاء وضحك..أول تعليق لـ"مجدي عبدالغني" على الهجوم عليه

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تعليق

بكاء

مجدى عبدالغنى

عزاء مبارك

في أول تعليق له على الهجوم عليه عقب بكائه في عزاء الرئيس الراحل حسني مبارك، ثم حضوره حفل زفاف ابنة مدحت شلبي، كتب مجدى عبد الغني عضو اتحاد الكرة وكتب " مجدى عبد الغني " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " كام مليون مصرى بيبقي عندهم حالة عزاء وبعدها افراح

وتابع : " أما علاقتي بالرئيس الاسبق الراحل مبارك فاليكم الرد وهذا من باب احترام لكل المتابعين.

وكان مجدى عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم، أثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له وهو يبكي بحرقة في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك ويحتفل في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس، وسط الأغاني والرقص.

ووجه البعض انتقادات حادة لمجدي عبدالغني، متسائلين عن كيفية تغيير "المزاج" بين ساعة واخرى من البكاء إلى الضحك والاحتفال.

وأقيم أمس عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير من شخصيات سياسية ورياضية وفنية كثيرة، وتلقى العزاء علاء وجمال مبارك.

على الجانب الآخر وفي نفس الوقت احتفل مدحت شلبي المعلق الرياضي المعروف، بزفاف ابنته بحضور نجوم الرياضة والفن، حيث حضر مجدي عبدالغني بعد أداء واجب العزاء والتقط صورًا تذكارية في الحفل.

وأحيا الفنان تامر حسنى والمطربة شيرين وجدى، الحفل فى أحد فنادق القاهرة، والذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام ورجال الإعلام.

وكان من ضمن الحضور الاعلامين وائل الإبراشى وعمرو الليثى، والكابتن مجدى عبد الغنى.


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