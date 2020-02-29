مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام صن داونز

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الاهلى

صن داونز

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز بطل جنوب إفريقيا، في تمام السادسة مساء اليوم، السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كاملًا كما يلي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - محمود متولي - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أجايي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: مروان محسن.


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