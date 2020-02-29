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مجدي عبدالغني في عزاء مبارك

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مجدي عبدالغني يثير الجدل: بكى في عزاء"مبارك" ثم ضحك واحتفل

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مجدي عبدالغني في عزاء مبارك
مجدي عبدالغني في عزاء مبارك
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محمد فضل

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حفل زفاف

بكاء

مدحت شلبي

مجدى عبدالغنى

عزاء مبارك

أثار مجدى عبد الغني، عضو اتحاد كرة القدم، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور له وهو يبكي بحرقة في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك ويحتفل في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس، وسط الأغاني والرقص.

ووجه البعض انتقادات حادة لمجدي عبدالغني، متسائلين عن كيفية تغيير "المزاج" بين ساعة واخرى من البكاء إلى الضحك والاحتفال.

وأقيم أمس عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وسط حضور كبير من شخصيات سياسية ورياضية وفنية كثيرة، وتلقى العزاء علاء وجمال مبارك.

على الجانب الآخر وفي نفس الوقت احتفل مدحت شلبي المعلق الرياضي المعروف، بزفاف ابنته بحضور نجوم الرياضة والفن، حيث حضر مجدي عبدالغني بعد أداء واجب العزاء والتقط صورًا تذكارية في الحفل.

وأحيا الفنان تامر حسنى والمطربة شيرين وجدى، الحفل فى أحد فنادق القاهرة، والذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش.

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والاعلام ورجال الإعلام.

وكان من ضمن الحضور الاعلامين وائل الإبراشى وعمرو الليثى، والكابتن مجدى عبد الغنى.





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