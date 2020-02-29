» تأجيل 5 مباريات مهمة بالدورى الإيطالى

29 فبراير 2020 - 02:40 م

اتخذت رابطة الدورى الإيطالى، قرارًا بتأجيل 5 مباريات بالجولة الـ26، والتي كانت من المقرر إقامتها بدون جماهير بسبب تفشى فيروس كورونا بإيطاليا، وذلك إلى يوم 15 مايو.

وجاءت المباريات المؤجلة كالتالى:

أودينيزي × فيورنتينا

ميلان × جنوى

بارما × سبال

ساسولو × بريشيا

يوفنتوس × إنتر

وستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملعب ضمن مباريات الجولة الـ26، وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، وهي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، وتورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.