» تأجيل 5 مباريات مهمة بالدورى الإيطالى

محمد عبد الحارس
اتخذت رابطة الدورى الإيطالى، قرارًا بتأجيل 5 مباريات بالجولة الـ26، والتي كانت من المقرر إقامتها بدون جماهير بسبب تفشى فيروس كورونا بإيطاليا، وذلك إلى يوم 15 مايو.
وجاءت المباريات المؤجلة كالتالى:
أودينيزي × فيورنتينا
ميلان × جنوى
بارما × سبال
ساسولو × بريشيا
يوفنتوس × إنتر
وستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملعب ضمن مباريات الجولة الـ26، وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، وهي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، وتورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
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