» راغب علامة يسخر من فيروس كورونا: السلام بالرجل

29 فبراير 2020 - 02:25 م

فاجأ الفنان راغب علامة، متابعيه، عبر حسابه على "تويتر"، وهو يقوم بالسلام على أحد الأشخاص باستخدام القدم دون السلام باليد تجنبًا للمس والوقاية من فيروس كورونا.

وعلق راغب علامة على الفيديو بشكل طريف قائلاً: "أيام الكورونا راغب علامة".

بينما علق الجمهور قائلين: "أكيد ما في أهضم وأجمل منك راغبي.. الرب يحفظك ويحميك ويطولنا بعمرك ويبعد عنك كل شر ومكروه ويعطيك الصحة والعافية والسلامة".

يذكر أن راغب علامة نشر تويتة مؤخرًا قال من خلالها: "مرة أخرى تتعانق المناسبات المسيحيّة والإسلامية في موقف إلهي جامع ومقدس، بداية #الصوم_الكبير لدى الطوائف المسيحيّة الذين يتّبعون التقويم الغربي، يترافق مع بداية بَركة شهر رجب".