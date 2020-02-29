"أمطار و رياح"..تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

29 فبراير 2020 - 01:28 م



حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة من التقلبات الجوية حتى نهاية الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة بواقع 5 درجات عن الفترة الماضية، متوقعًا سقوط الأمطار على المناطق السواحل الشمالية والغربية التى تمتد إلى الوجه البحرى وشمال الصعيد وصولًا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق



وطالب "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على "القناة الأولى المصرية"، اليوم السبت، المواطنين بعدم تخفيف الملابس الشتوية تجنبا للإصابة بنزلات البرد التى نشهدها دائمًا فى نهايات الفصول، خاصة الأطفال أثناء خروجهم من للمدارس فى الصباح.



ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدى السيارات ومرتدى الطرق السريعة بتوخي الحذر خلال القيادة على تلك الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية،معقبا :" 20 يوما تفصلنا عن بداية فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء".

