  • السبت 29 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: الأيام الجاية تقلق

ارشيف

وفاة لاعب مصرى محترف بصفوف المريخ السودانى

فيروس" كورونا" في قطر

قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس"كورونا"

مصطفي بكري

مصطفي بكري يكشف هذا الأمر عن المشير طنطاوي

لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

لم يقبلنى مرة رغم زواجنا منذ شهور!

فايلر

غيابات بالجملة عن صفوف الأهلى أمام صن داونز

اجتماع زعماء" آسيان"

الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"

الارصاد

"أمطار و رياح"..تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين

حمو بيكا

صاحب معرض سيارات يضع حمو بيكا في ورطة

بديوي: هذه ما تجهزه السلطة لــ"محمد عمارة"

محمود بدر مهاجما عمارة بعد وفاته: ترك تطرفا يحرق كل الكوكب

6 معلومات عن"كورونا" يجب أن تعلم حقيقتها

الصفحة الأخيرة

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فاروق حسني: غياب التربية سبب ضياع الثقافة المصرية

#

إعلامية صينية تفجر مفاجأة بشأن عقوبات "كورونا"

#

روحاني: عقوبات واشنطن مثل "كورونا" مخاوفها أكبر من حقيقتها

#

سيدة تُبلغ الشرطة عن جارتها القادمة من الصين بكفر الشيخ

بالتزامن مع التفشي السريع لفيروس" كورونا" انتشرت بعض المعلومات عن الفيروس وكشف الأطباء في تقرير عن "الجارديان" ونشرته "سكاي نيوز".

ومن أهم هذه المعلومات المغلوطة:

البقاء مع شخص مصاب لمدة 10 دقائق أو أكثر سيصيبك بالفيروس

خاطئة هذه المعلومة لأن الإصابة ممكن أن تحدث في وقت أقل من ذلك بل ومن الممكن أن يلتقطها الإنسان من الأسطح الملوثة.

العلاج سيكون جاهزا خلال شهر

خاطئة لأن الباحثين انطلقوا في رحلة التجارب للوصول إلى العقار العلاجي للفيروس، فور انتشاره في الصين ولكن أن يكون جاهزًا للعامة لن يحدث هذا قبل أقل من سنة.

إذا تم الإعلان عن حدوث وباء فليس هناك ما يمكننا فعله لوقف انتشار المرض

خاطئة لأن الوباء هو انتشار مرض جديد في جميع أنحاء العالم وفي الممارسة العملية لن تتغير الإجراءات المتخذة سواء تم الإعلان عنها كوباء أم لا، لأن الهدف لن يكون القضاء علي المرض تمامًا لكن مجرد الحد من انتشاره والسيطرة  عليه وقد تكون الخطوات الأولي لاختفائه تماما مثل ما حدث من قبله أوبئة سابقة.

أقنعة الوجه لا تفيد

غير دقيقة لأن قناع الوجه ليس ضمان حقيقي لتجنب الإصابة بالفيروس لأن الفيروسات يمكن أن تنتقل من خلال العينين ويمكن للفيروسات الصغيرة المعروفة باسم الهباء الجوي اختراق الأقنعة ولكن مع ذلك فأن الأقنعة فعالة في منع دخول القطيرات والتي تعتبر إحدى طرق انتقال الفيروس الرئيسية.

"كورونا" يقتل كبار السن فقط

صحيحة بنسبة كبيرة لأن معظم الأشخاص الذين ليسوا كبار السن ولا يعانون من ظروف صحية سيئة ولا يعملون في مراكز صحية تتعامل يوميا مع المصابين لن يقتلهم الفيروس.

"كورونا" أخطر من الأنفلونزا

صحيحة جزئيا لأن أغلب المصابين بفيروس" كورونا" ويشفون بعد ذلك لن يعانوا بأعراض أسوأ من  أعراض الأنفلونزا الموسمية لكن معدل وفيات أعلي في فيروس" كورونا" ما يجعله أكثر خطورة من الأنفلونزا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

إعادة اسم مبارك ليس نكوصا عن الثورة

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تأجيل 5 مباريات مهمة بالدورى الإيطالى
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» راغب علامة يسخر من فيروس كورونا: السلام بالرجل
» الإمارات.. تعليق العمل بحضانات الأطفال بسبب كورونا
» رغم "كورونا".. دولة إسلامية تعيد فتح حدودها مع إيران
» 6 معلومات عن"كورونا" يجب أن تعلم حقيقتها
» الولايات المتحدة تؤجل اجتماع زعماء "آسيان"
» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد ثلاثية الترجى
» "أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى
» ترميم مسلتين دمرتا نتيجة زلزال في الشرقية
» السعودية تطالب مواطنيها بعدم السفر لدولة عربية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:27

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية