» 6 معلومات عن"كورونا" يجب أن تعلم حقيقتها

29 فبراير 2020 - 01:13 م

بالتزامن مع التفشي السريع لفيروس" كورونا" انتشرت بعض المعلومات عن الفيروس وكشف الأطباء في تقرير عن "الجارديان" ونشرته "سكاي نيوز".

ومن أهم هذه المعلومات المغلوطة:

البقاء مع شخص مصاب لمدة 10 دقائق أو أكثر سيصيبك بالفيروس

خاطئة هذه المعلومة لأن الإصابة ممكن أن تحدث في وقت أقل من ذلك بل ومن الممكن أن يلتقطها الإنسان من الأسطح الملوثة.

العلاج سيكون جاهزا خلال شهر

خاطئة لأن الباحثين انطلقوا في رحلة التجارب للوصول إلى العقار العلاجي للفيروس، فور انتشاره في الصين ولكن أن يكون جاهزًا للعامة لن يحدث هذا قبل أقل من سنة.

إذا تم الإعلان عن حدوث وباء فليس هناك ما يمكننا فعله لوقف انتشار المرض

خاطئة لأن الوباء هو انتشار مرض جديد في جميع أنحاء العالم وفي الممارسة العملية لن تتغير الإجراءات المتخذة سواء تم الإعلان عنها كوباء أم لا، لأن الهدف لن يكون القضاء علي المرض تمامًا لكن مجرد الحد من انتشاره والسيطرة عليه وقد تكون الخطوات الأولي لاختفائه تماما مثل ما حدث من قبله أوبئة سابقة.

أقنعة الوجه لا تفيد

غير دقيقة لأن قناع الوجه ليس ضمان حقيقي لتجنب الإصابة بالفيروس لأن الفيروسات يمكن أن تنتقل من خلال العينين ويمكن للفيروسات الصغيرة المعروفة باسم الهباء الجوي اختراق الأقنعة ولكن مع ذلك فأن الأقنعة فعالة في منع دخول القطيرات والتي تعتبر إحدى طرق انتقال الفيروس الرئيسية.

"كورونا" يقتل كبار السن فقط

صحيحة بنسبة كبيرة لأن معظم الأشخاص الذين ليسوا كبار السن ولا يعانون من ظروف صحية سيئة ولا يعملون في مراكز صحية تتعامل يوميا مع المصابين لن يقتلهم الفيروس.

"كورونا" أخطر من الأنفلونزا

صحيحة جزئيا لأن أغلب المصابين بفيروس" كورونا" ويشفون بعد ذلك لن يعانوا بأعراض أسوأ من أعراض الأنفلونزا الموسمية لكن معدل وفيات أعلي في فيروس" كورونا" ما يجعله أكثر خطورة من الأنفلونزا.