هجوم شرس على محمد رمضان بسبب عزاء مبارك

29 فبراير 2020 - 01:09 م

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا، على محمد رمضان، وذلك بعد انتشار صورة له أثناء التقاط بعض المعجبين "سيلفى" معه داخل عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وردًا على هذه الصورة، نشر الجمهور عدة صور قديمة لـ محمد رمضان من داخل ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير ومن داخل عزاء مبارك، معلقين عليها: "وهو بياخد لقطة بميدان التحرير في ثورة يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق مبارك، وهو بياخد لقطة في عزائه في 2020، أهم حاجة اللقطة".

في سياق منفصل، تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما "فيس بوك"، مقطع فيديو جديدًا لواقعة أزمة الفنان محمد رمضان، والفنان باسم سمرة الشهيرة، والتي أثيرت خلال الأيام الماضية.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول، تفاصيل الواقعة كاملة، والتي بدأت بنقاش حاد بين محمد رمضان وباسم سمرة خلال حفل الزفاف، لكن الأول استمر في وصلة الغناء ويحيطه عدد من الحرس الشخصي، وتمسك "سمرة" بمواصلة الكلام مع "رمضان" لكن حرس الأخير قاموا بمنعه، فحدث الاحتكاك بينهما فيما بعد.

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تداولوا قبل أيام مقطع فيديو آخر للفنان باسم سمرة، ظهر فيه في نفس حفل الزفاف، الذي شهد واقعة دفعه للفنان محمد رمضان، والتي أحدثت أزمة مؤخرًا.

وظهر باسم سمرة، في الفيديو مع أحد الحضور الذي التقط الفيديو على طريقة "السيلفي"، ويتحدث "سمرة" في الفيديو بمزاح قائلًا: "نجم مصر واحد بس"، فيرد الشخص الذي ظهر في الفيديو، قائلًا: "أخويا نجم مصر"، فيرد عليه "باسم" قائلًا: "نجم مصر مين يلا".