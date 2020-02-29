سقوط مفاجيء لعمال المطار في طهران بسبب كورونا

29 فبراير 2020 - 12:52 م

أظهرت صورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط لعامل في مطار طهران بسبب كورونا.

وعلق الناشط محمد مجيد الأحوازي على الصورة بالقول : " سقوط أحد الكادر المهندسي في مطار طهران قبل قليل في ساحة المطار وتظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا" .

يذكر أن نائب إيراني منتخب عن مدينة رشت توفي بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث قرر مجلس الإدارة في البرلمان الإيراني، عدم عقد أي جلسة للبرلمان بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وكتب عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "سجلت إصابة 4 نواب في البرلمان بفيروس كورونا".

وأضاف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أنه تم إجراء الفحص على 30 نائبًا من أصل 290 نائبًا، وسوف يتم فحص باقي الأعضاء تباعا.