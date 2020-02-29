محمود بدر مهاجما عمارة بعد وفاته: ترك تطرفا يحرق كل الكوكب

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هاجم البرلماني محمود بدر، المفكر الإسلامي، محمد عمارة، بعد وفاته ، حيث كتب عبر حسابه على "تويتر": "الله يرحمه ساب لنا كمية عفن فكري وتنظير للتطرف والإرهاب ممكن يحرقوا الكوكب كله".

وأضاف محمود بدر، في تغريدته، قائلاً: "ايييه.. دنيا، محمد عمارة مات.. مات بعد ما عمل جولة حلوة بين الشيوعية الماركسية ولما معجبتوش حول على الإسلام السياسي وبقي أهم مفكر ماركسي إسلامي، الله يرحمه ساب لنا كمية عفن فكري وتنظير للتطرف والإرهاب ممكن يحرقوا الكوكب كله.. لكن هنقول أيه دنيا".

وتوفي المفكر الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء محمد عمارة، مساء أمس الجمعة، وأعلن نجله خالد، عبر صفحته على "فيس بوك": "توفي أبي رحمه الله بعد فترة مرض قصيرة لم تتعد الثلاثة أسابيع".

وأضاف خالد: "توفي أبي رحمه الله في هدوء وبدون أي ألم أو معاناة يحيط به أسرته الصغيرة ويدعو لأمي ولكل أولاده وأحفاده وأحبابه وقال لكل واحد منهم: أحبك.. وأنا راض عنك، توفي أبي رحمه الله وطوال مرضه يردد: الحمد لله. الحمد لله.. الحمد لله.. وحين توفي كانت على وجهه ابتسامة الرضا، توفي أبي رحمه الله وهو يوصي بإكمال مشاريعه الفكرية وكتبه وأبحاثه".

وعن مكان الجنازة، أوضح خالد: "سوف تكون صلاة الجنازة إن شاء الله، اليوم السبت بعد صلاة الظهر، في مسجد الحمد بالتجمع الخامس بجوار مجمع المحاكم، وبعدها نتجه لدفنه في قريتنا صروة مركز قلين محافظة كفر الشيخ" .



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