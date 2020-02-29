بلد أوروبي يعلن توقف الدوري بسبب كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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أعلن اتحاد كرة القدم السويسري توقيف مباريات الدوري المحلي، بشكل رسمي، عبر بيان نشره الجمعة، كإجراء احترازي بعد انتشار فيروس كورونا، في عدة بلدان أوروبية، خاصة إيطاليا.

وقال الاتحاد إن الإجراء الاحترازي سيستمر حتى 15 مارس المقبل، بهدف دراسة الأوضاع الصحية في البلاد، كما أنه سيتم توقيف الرياضات التي تجمع أكثر من 1000 شخص بمكان واحد.

كما تم عرض اقتراح مفاده أن تلعب المباريات المتبقية من الدوري عند استئنافه، بدون الجماهير، تفاديًا لانتشار الفيروس.

وبذلك بات الدوري السويسري هو الثاني أوروبيًا بعد الدوري الإيطالي، الذي تقرر فيه إجراء مجموعة من المباريات دون حضور الجماهير.

وكان فيروس كورونا قد انتقل نحو إسبانيا عن طريق مجموعة من الصحفيين والجماهير الذين رافقوا نادي فالنسيا، في مواجهة أتلانتا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب انتشاره بشكل واسع في مدينة بيرغامو الإيطالية.

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