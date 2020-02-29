» أول قرار لـ "كارتيرون" بعد ثلاثية الترجى

29 فبراير 2020 - 12:35 م

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أمس الجمعة، فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، راحة من المران اليوم السبت، وذلك قبل رحلة الفريق إلى رادس لخوض مباراة العودة.

ويتجه الزمالك إلى تونس الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة، لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ8 لدورى أبطال أفريقيا، وسط حضور 30 ألف مشجع.